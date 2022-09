Covid, più negativizzazioni che nuovi contagi in Puglia nelle ultime ore

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a giovedì 8 settembre 2022.470.209 Area Metropolitana di Bari299.969 Provincia di Lecce207.020 Provincia di Foggia198.604 Provincia di Taranto137.915 Provincia di Brindisi126.385 Provincia Bat15.334 residenti fuori regione4.965 provincia di residenza non nota1.460.40112.541.3521.438.9569019 (5 nelle ultime ore)12.426186 (4 in meno rispetto a ieri), compresi gli 8 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri)4.729810 (tasso di positività del 17.12%)239 Provincia di Lecce232 Area Metropolitana di Bari114 Provincia di Foggia103 Provincia di Taranto61 Provincia di Brindisi50 Provincia Bat8 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia in via di definizione