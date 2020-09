Covid, presunto caso di positività tra il personale della Cifarelli

Chiuse per precauzione alcune aule

Due aule della scuola elementare Cifarelli di via Aldo Moro sono rimaste chiuse questa mattina per un caso sospetto di positività al coronavirus riscontrato nel personale scolastico.In particolare, stando a quanto si apprende da alcuni genitori dei bambini che frequentano la scuola, sarebbe risultata positiva al test sierologico una docente.Ciò ha comportato la chiusura di due aule dell'istituto e l'immediata adozione di tutti i protocolli di sicurezza previsti in casi del genere.