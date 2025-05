Successo e solidarietà: Due giornate di chiusura per Celebrare i progetti annuali dell'associazione Salute e Sicurezza ODV

Corato si prepara a ospitare due giornate di celebrazione per i progetti annuali dell'Associazione Salute e Sicurezza ODV, realtà impegnata nella prevenzione sanitaria per bambini e ragazzi. L'8 e il 9 maggio 2025, presso il chiostro del Comune di Corato, si terranno gli eventi conclusivi dei programmi "I primi passi in sicurezza" e "Dai equilibrio al tuo respiro", finalizzati rispettivamente alla prevenzione del piede piatto nei bambini delle seconde elementari e alla sensibilizzazione sulle problematiche cardiologiche e respiratorie negli studenti delle prime superiori.La manifestazione rappresenterà un'occasione per presentare i risultati ottenuti nel corso dell'anno, condividere esperienze con specialisti e collaboratori, e ringraziare le numerose figure che hanno contribuito al successo delle iniziative. Tra i partner più presenti e attivi si distingue la famiglia Scaringella, il cui supporto costante si conferma fondamentale per la realizzazione di tali progetti.L'Associazione desidera esprimere un sentito ringraziamento non solo alla famiglia Scaringella, ma anche alle autorità locali, ai dirigenti e docenti scolastici, nonché all'ASL Bari per la fiducia accordata. Grazie a questa rete di collaborazione, la prevenzione sanitaria continua a essere una priorità per la comunità, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità e sfide per il futuro.Le due giornate celebrative non saranno solo un momento di chiusura, ma anche un trampolino di lancio per iniziative ancora più ambiziose, nel segno della salute e della sicurezza per le nuove generazioni.