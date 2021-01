Dà in escandescenze e distrugge suppellettili, uomo bloccato in via Dante

Attimi di paura questa mattina intorno a mezzogiorno sulla centralissima via Dante.Un uomo di nazionalità straniera, che alloggia all'interno di un edificio situato sulla via, ha dato in escandescenze lanciando dal balcone alcune suppellettili, tra cui sedie e scale.Sceso di casa avrebbe inveito anche contro un'automobile lì parcheggiata, distruggendo il parabrezza.Non contento - stando a quanto si sta provando a ricostruire - l'uomo si sarebbe recato in un bar che insiste sulla via e, con un bastone, avrebbe iniziato a colpire suppellettili terrorizzando le persone presenti.Alcune delle persone che si trovavano sul posto hanno provato a bloccarlo. Nel frattempo sono giunti gli agenti della Polizia Locale e gli agenti della Polizia di Stato che sono riusciti a fermarlo e a portarlo via.Al momento si stanno svolgendo i rilievi e si stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l'accaduto.Seguiranno aggiornamenti.