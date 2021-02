Dà in escandescenze in via Duomo, bloccato dalla Polizia Locale

Concitazione e paura questa mattina in via Duomo a causa di alcune azioni fuori controllo messe in atto da un uomo in evidente stato di alterazione.L'uomo, stando a quanto si apprende, avrebbe dato in escandescenza inveendo contro i passanti. Si tratterebbe di una delle persone coinvolte nella rissa con accoltellamento di sabato scorso.Si è reso necessario l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Corato che sono riusciti a bloccare l'uomo in preda ad agitazione. Per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale.Da Palazzo di Città smentiscono invece l'informazione circolata dopo l'episodio relativa a presunte minacce avanzate all'indirizzo del sindaco e dei suoi familiari.Resta da comprendere come mai l'uomo, benché coinvolto in una situazione di degrado sfociata addirittura in violenza, non sia ancora stato affidato ad enti o professionalità in grado di garantire la sua sicurezza e la sicurezza altrui.