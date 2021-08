Da stamattina in servizio a Corato 13 nuovi agenti di Polizia Locale

Da questa mattina altri 13 agenti di Polizia Locale prenderanno servizio a tempo determinato, assunti in mobilità dalle graduatorie del Comune di Ruvo di Puglia, come previsto dalla legge, in attesa che il Comune di Corato indica il Concorso.I 13 Agenti sono stati accolti dal Sindaco, Corrado De Benedittis, dall'Assessore alla Polizia Locale, Adriano Muggeo e dal Comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice che, in un incontro formale in Sala Verde hanno voluto augurare ai neo-assunti buon lavoro, richiamando alla necessità di garantire il rispetto delle regole insieme alle opportune risposte da dare ai bisogni del cittadino."A ritmi serrati l'Amministrazione Comunale mantiene i suoi impegni portando avanti una forte politica del personale - afferma il Sindaco De Benedittis - Con le assunzioni odierne siamo a quota ventidue nuovi vigili urbani a cui seguiranno ulteriori 5 assunzioni a tempo indeterminato, per un totale di ventisette agenti di Polizia Locale. E' un modo deciso per dare una risposta alla città che chiede attenzione, punti di riferimento e tutela dei propri diritti. Nelle prossime settimane si proseguirà con le assunzioni di personale civile negli uffici comunali e a stretto giro, inoltre, si procederà al bando di concorso sia per la Polizia Locale che per gli impiegati comunali."