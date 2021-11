«Dammi i soldi o ti sparo», fruttivendolo aggredito da rapinatori armati

Hanno agito di prima mattina, sotto la minaccia di un'arma, pur di farsi consegnare il denaro. Una ulteriore brutta pagina di criminalità cittadina va ad aggiungersi all'elenco, ormai troppo lungo, di episodi criminosi che stanno attanagliando la città.Vittima del sopruso è un fruttivendolo che ha il suo negozio in viale XX Settembre, a pochi passi da via Della Macina.Due persone, sotto la minaccia di un'arma hanno chiesto al fruttivendolo di consegnargli il denaro. Il fruttivendolo si è opposto alla richiesta ed è stato colpito e malmenato. I due si sono poi dati alla fuga.È stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 per medicare il malcapitato.Sul posto tre automobili dei carabinieri. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.