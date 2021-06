De Benedittis incontra il Prefetto: occhi puntati sulle piazze della movida

Il Sindaco Corrado De Benedittis ha partecipato, questa mattina, in Prefettura, a Bari, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato, su richiesta del Sindaco, per analizzare la situazione sicurezza a Corato e presieduto dal Prefetto Dottoressa Antonia Bellomo.Il Sindaco ha evidenziato i problemi di ordine pubblico verificatisi ripetutamente in città, le criticità legate allo spaccio, i problemi riguardanti alcuni quartieri.Il Prefetto, coadiuvato dal Questore di Bari, dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e dal comandante provinciale della Guardia di finanza, ha confermato l'attenzione massima verso la città di Corato e lo spirito di collaborazione con le Istituzioni comunali.Sono stati decisi ulteriori interventi per garantire ordine pubblico, sicurezza e presidio del territorio, rispetto ad una situazione generale che comunque è sotto controllo.Saranno particolarmente attenzionate le piazze della movida serale, Di Vagno, Sedile, Abbazia.