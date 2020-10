De Benedittis nuovo sindaco: Corato ha scelto di cambiare

Corrado De Benedittis è il nuovo sindaco di Corato. Lo hanno deciso quasi 16mila elettori, per una percentuale che supera il 62% di coloro che si sono recati alle urne nei due giorni di votazione. Lo hanno deciso in maniera decisa, compatta, inequivocabile.La vittoria di Corrado De Benedittis è la vittoria del centrosinistra di Corato ma è anche la sconfitta di Gino Perrone, sindaco due volte della nostra città e politico molto influente nell'ambito del centrodestra. Innegabile che la sua figura abbia contribuito a scrivere la storia di Corato.La vittoria di Corrado De Benedittis è la vittoria di una Corato che ha scelto di cambiare; che ha bisogno di conoscere una nuova storia, di vivere delle nuove emozioni. Emozioni che il sindaco De Benedittis ha promesso di regalare.La vittoria di Corrado De Benedittis è la sconfitta di un centrodestra che non è riuscito a rivelarsi convincente. È la sconfitta di tutti quei professionisti, quei militanti, quegli iscritti e simpatizzanti dei partiti di centrodestra che non hanno fatto abbastanza per far apprezzare le loro qualità, per far percepire quell'aria di novità che la città richiedeva anche nell'ambito del centrodestra. Forse un difetto di comunicazione, visto che nelle ultime battute di campagna elettorale il candidato Perrone aveva scelto di portare sul palco quelle "facce nuove" della politica che avevano scelto di sostenerlo.È innegabile: la forte personalità di Gino Perrone, in questa particolare circostanza, lo ha penalizzato. La stessa forte personalità che però gli ha suggerito di accettare la sconfitta di telefonare al sindaco appena eletto dal popolo.Oggi il centrodestra è chiamato a rifondarsi; il centrosinistra è chiamato invece a dimostrare maturità. Del resto è la prima volta dopo 20 anni che il popolo coratino sceglie di affidarsi ad un consiglio comunale di centrosinistra.Auguri al neoeletto sindaco. Auguri a tutti i consiglieri comunali eletti. E, Viva Corato.