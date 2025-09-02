Rifiuti alla necropoli di San Magno
Rifiuti alla necropoli di San Magno
Attualità

Degrado alla necropoli di San Magno, intervenuta la Sanb Corato

Rimossi rifiuti ingombranti e di scarto

Corato - martedì 2 settembre 2025 9.48
Nei giorni scorsi è stata segnalata la presenza di rifiuti ingombranti e materiali di scarto abbandonati lungo il vialetto di accesso alla Necropoli Protostorica di San Magno, una località coratina che fa parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

La Sanb Corato è intervenuta con tempestività, provvedendo alla rimozione dei rifiuti e al ripristino della pulizia dell'area.

«Le associazioni aderenti al Sistema Museale Integrato di Corato – SMICO condannano fermamente tali comportamenti e ribadiscono il proprio impegno nella tutela, valorizzazione e vigilanza del territorio, in sinergia con le autorità competenti e con la cittadinanza» si legge nella nota social della SMICO.

Ci si è, quindi, prontamente attivati per non lasciare nel degrado uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio archeologico e paesaggistico. «Un simile gesto incivile rappresenta un grave danno al paesaggio rurale e all'ecosistema locale, oltre a compromettere un sito di straordinario valore storico e culturale. Difendere il nostro patrimonio è una responsabilità condivisa».
  • Tombe di San Magno
