Rassegna SMICO, la visita guidata alla necropoli e alla chiesetta Neviera di San Magno

Prosegue la prima rassegna di(Sistema Museale Integrato Corato) intitolatacon il secondo appuntamento gratuito domani, venerdì 5 settembre, per circa tre ore, al quale potranno partecipare massimo quaranta persone.Due sono i momenti in cui sarà articolata la giornata odierna. A partire dalle ore 17, si terrà, infatti la. «Un'esperienza tra storia e sperimentazione» si legge nella nota di SMICO «Testimonianze uniche del passato rurale e religioso del territorio».Alle ore 18, invece, sarà la volta del. «Permetterà di cimentarsi nel tiro con arco e lancia, ripercorrendo i gesti e i saperi delle antiche tecniche di caccia preistoriche».Poiché i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione contattando il numero 339 2063223. Si consiglia un equipaggiamento adeguato per affrontare la camminata, munendosi di scarpe da trekking o da ginnastica, acqua, abbigliamento comodo, impermeabile, zaino, cuscino per seduta, snack.Il punto di ritrovo è sito nell'Istituto Comprensivo S.M. Imbriani-Piccarreta – via Generale Ameglio, 71, dove è presente un parcheggio esterno.