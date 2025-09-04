Necropoli di San Magno
Necropoli di San Magno
Eventi

Rassegna SMICO, la visita guidata alla necropoli e alla chiesetta Neviera di San Magno

Necessaria la prenotazione

Corato - giovedì 4 settembre 2025
Prosegue la prima rassegna di SMICO (Sistema Museale Integrato Corato) intitolata "Paesaggi & Racconti – Percorsi di conoscenza e laboratori" con il secondo appuntamento gratuito domani, venerdì 5 settembre, per circa tre ore, al quale potranno partecipare massimo quaranta persone.

Due sono i momenti in cui sarà articolata la giornata odierna. A partire dalle ore 17, si terrà, infatti la visita guidata alla necropoli preistorica di San Magno e alla chiesetta-Neviera. «Un'esperienza tra storia e sperimentazione» si legge nella nota di SMICO «Testimonianze uniche del passato rurale e religioso del territorio».

Alle ore 18, invece, sarà la volta del laboratorio di archeologia imitativa "Tiro con l'arco e la lancia con tecniche preistoriche". «Permetterà di cimentarsi nel tiro con arco e lancia, ripercorrendo i gesti e i saperi delle antiche tecniche di caccia preistoriche».

Poiché i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione contattando il numero 339 2063223. Si consiglia un equipaggiamento adeguato per affrontare la camminata, munendosi di scarpe da trekking o da ginnastica, acqua, abbigliamento comodo, impermeabile, zaino, cuscino per seduta, snack.

Il punto di ritrovo è sito nell'Istituto Comprensivo S.M. Imbriani-Piccarreta – via Generale Ameglio, 71, dove è presente un parcheggio esterno.
  • Tombe di San Magno
  • SMICO
