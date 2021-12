Degrado nel cimitero, previsti lavori per 300mila euro

Con delibera di giunta n. 244 del 21 dicembre 2021 è stata approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale di Corato.Dato che il Cimitero Comunale presenta uno stato di degrado della struttura attribuibile alla vetustà, all'uso e all'azione degli agenti atmosferici e pertanto risulta necessario eseguire opere di ripristino e messa in sicurezza, l'Amministrazione aveva, infatti, stanziato, nel bilancio comunale la somma di € 300.000,00 per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria dello stesso.Le parti interessate dai lavori saranno quelle dei blocchi maggiormente segnati da criticità.Gli interventi consisteranno prevalentemente nel consolidamento delle parti strutturali e nell'impermeabilizzazione delle coperture.Nei prossimi giorni la giunta procederà con l'approvazione del progetto esecutivo e sarà avviata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori."Dopo gli interventi realizzati ad inizio novembre, finalmente si dà corso a interventi più strutturali di manutenzione e salvaguardia di quelle parti di Cimitero che più mostrano i segni del tempo trascorso." Afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Sinisi."Il Cimitero è una priorità della mia Amministrazione. La pietà verso le persone defunte è specchio di civiltà di una Comunità. - Sottolinea il Sindaco, Corrado De Benedittis - Si comincia con questo intervento importante di manutenzione, ben presto ne seguiranno altri funzionali a rendere il Cimitero sicuro e decoroso."