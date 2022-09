È in arrivo il secondo appuntamento del progettoColleghiamoci, che si terrà nell'ambito di "Buono e Solidale" per creare un percorso di inclusione lavorativa, pensato per un gruppo di ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. È a loro chee la(lavoro e autismo) hanno offerto un nuovo ciclo di giornate lavorative, regolarmente retribuite, all'interno dei supermercati della rete Despar.Nel nuovodi, infatti, alcuni ragazzi hanno iniziato ad affiancare da giovedì 15 settembre il personale Despar all'interno del reparto di ortofrutta: nel dettaglio, sono impegnati in attività di pesatura e prezzatura dei prodotti, assistenza ai clienti, rifornimento degli scaffali di prodotti confezionati e relativo controllo scadenze. Il loro impegno proseguirà anche nelle giornate di venerdì 16 e lunedì 19 settembre.Tutte le attività in programma sono state pensate attraverso la stesura di un apposito mansionario elaborato dagli esperti del reparto al quale, parallelamente, è stato affiancato un percorso formativo propedeutico alle giornate di lavoro.Il progetto "Colleghiamoci", partito ufficialmente nello scorso mese di aprile all'interno del reparto gastronomia, prevede ulteriori momenti di impiego durante il periodo natalizio, che offriranno ai ragazzi con neurodiversità nuove e diversificate attività lavorative in differenti reparti dei supermercati, finalizzate a far conoscere e sperimentare sul campo tutte le mansioni dei collaboratori Despar.