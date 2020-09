Dialogo di mezzogiorno con il candidato sindaco Luigi Perrone

Ultimo appuntamento con le interviste ai candidati alla carica di sindaco della città di Corato.Ospite del dialogo di mezzogiorno con il direttore Giuseppe Di Bisceglie sarà il candidato sindaco del centro destra Luigi Perrone.L'ex senatore e sindaco di Corato si ripropone alla guida della città sostenuto da otto liste: Direzione Corato, Udc, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Corato Nel Cuore, Politica partecipata e Patto Comune - Cambiamo con Toti.Durante l'intervista, trasmessa in diretta su CoratoViva e sulla pagina Facebook, si dialogherà del futuro della città e degli aspetti del programma elettorale del candidato sindaco del centrodestra.Sarà possibile per gli spettatori porre domande in diretta attraverso lo strumento dei commenti.Appuntamento a mezzogiorno!