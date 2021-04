"Didattica a scelta" in Puglia, il Governo sta pensando di impugnare l'ordinanza

Il Governo sta valutando di impugnare l'ultima ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che permette ai genitori di scegliere se mandare i propri figli a scuola in presenza o optare per la didattica digitale integrata.Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano "Il Foglio" il provvedimento regionale andrebbe contro il decreto del Governo, e da ieri sera una pratica in merito sarebbe sul tavolo del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Roberto Garofoli.Interrogato in merito durante la conferenza stampa di questa sera, il premier Mario Draghi ha confermato le voci, e proprio in merito alla possibilità di impugnare l'ordinanza della Regione Puglia ha dichiarato: «Ci stiamo pensando, ma non abbiamo ancora preso una decisione».