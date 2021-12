Domani a Corato il Gran Concerto di Natale

Un saluto in musica per questa coda del 2021.Domani, infatti, nella Chiesa dell'Incoronata sarà ospitato il Gran Concerto di Natale eseguito dall'Orchestra di fiati lirico - sinfonica di Gravina di Puglia, diretta dal Maestro Giuseppe Basile, sotto il coordinamento artistico del maestro coratino Giuseppe Di Tommaso (in foto). Inizio ore 19.30.Musiche natalizie e arie d'opera costituiscono il repertorio scelto dal maestro concertatore e direttore Giuseppe Basile, il quale ha voluto fortemente concludere quest'altro anno con un meraviglioso Concerto di Natale nella città di CoratoTra gli artisti che daranno vita al concerto c'è anche il soprano di origini coratine Myriam Marcone, che dialogherà musicalmente con il baritono Michele Cicala.Nel rispetto delle norme AntiCovid-19 indicate dal Ministero della Salute, l'ingresso sarà consentito solo ai possessori di GREEN PASS.