Domani a Corato si torna a scuola ma con possibilità di DaD

Il Comune di Corato aveva prorogato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino alla decisione del Tar Puglia in merito all'ordinanza regionale sulla didattica.



In seguito a quanto espresso oggi dal Tar, anche a Corato domani riaprono le scuole ma "con frequenza facoltativa a discrezione dei genitori" - precisa il sindaco De Benedittis.



Resta quindi per le famiglie la possibilità di richiedere la didattica a distanza, come si rinnova l'invito pressante del sindaco "di far rimanere i bambini e le bambine a casa".