Domani a Corato torna “Moda al Volante”

ore 9.00: Raduno in Via S. Faustina Kowalska (zona Scuola Imbriani);

ore 10.00: partenza e inizio sfilata

ore 11.00 : passaggio e presentazione dei veicoli in Piazza Cesare Battisti;

ore 12.00 : parcheggio ed esposizione presso Piazza Vittorio Emanuele

Domani, 13 ottobre, torna "Moda al Volante", l'appuntamento con la tradizione motoristica ed il costume curato dalla Pro Loco Quadratum Corato.La nona edizione, patrocinata dall'UNPLI Puglia, sostenuta dal Comune di Corato ed inserita nel programma "Sei la mia città" chiude il ricco programma cittadino dell'estate.Questa pacifica e colorata invasione quest'anno si apre anche alle moto d'epoca che percorreranno con le automobili il carosello cittadino e verranno presentate in rassegna in Piazza Cesare Battisti, per poi sfilare verso Piazza Vittorio Emanuele.I partecipanti, che potranno iscriversi fino al 12 ottobre 2024 compilando il modulo (richiedibile a info@prolococorato.it) e con una piccola quota di partecipazione, avranno l'obbligo di vestirsi in abbinamento con l'epoca del veicolo.Il carosello seguirà il seguente programma:Tutti i drivers partecipanti riceveranno un omaggio-ricordo.