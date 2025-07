Euterpe 2025, il concerto in memoria di Margherita Porfido e Nino Leone

Un omaggio in musica a due figure che, attraverso la loro arte e il loro impegno culturale, hanno contribuito all'insegnamento e alla diffusione della musica come pilastro di una formazione culturale d'eccellenza. A conclusione di, sabato scorso, 19 luglio, si è tenuto l'evento musicale, dedicato alla memoria dei maestriOrganizzata dall', con il sostegnoe del, la serata ha visto protagonisti tre giovani premiati del concorso:(Premio Baroque Euterpe 2025),(Premio Euterpe Best Piano Player 2025) e(Premio Romantic Euterpe 2025). A loro si è affiancato, pianista accompagnatore, in un programma che ha attraversato stili ed epoche, mettendo in luce la versatilità e la preparazione dei vincitori.A scandire il momento commemorativo sono stati gli interventi di tre figure di riferimento nel panorama musicale pugliese:, direttore artistico del concorso Euterpe,, già direttore del Conservatorio di Foggia, e, direttore del Conservatorio di Bari. I loro ricordi hanno restituito il valore umano e culturale di Margherita Porfido e Nino Leone, sottolineandone l'impronta lasciata nella vita culturale e nella diffusione della musica.«Abbiamo voluto chiudere questa edizione con un momento che non fosse solo musicale, ma anche profondamente umano», ha dichiarato il maestro. «Margherita Porfido e Nino Leone hanno creduto nella forza formativa e culturale della musica; portarli simbolicamente con noi in questa serata è stato naturale e necessario».Il direttore artistico ha poi sottolineato il significato più ampio dell'iniziativa: «Il concorso Euterpe non si limita a premiare l'eccellenza esecutiva, ma cerca di costruire un percorso, un ambiente di confronto reale per i giovani. Siamo convinti che la musica non sia solo prestazione, ma anche responsabilità e dialogo».Il concorso Euterpe si conferma così non solo come piattaforma di promozione per giovani musicisti, ma anche come luogo di confronto tra generazioni, memoria e visione. La formula che unisce competizione, formazione e approfondimento culturale ha trovato anche quest'anno una realizzazione di alto profilo, consolidando la reputazione dell'iniziativa a livello nazionale e internazionale.Chiudere l'edizione 2025 con una serata dedicata al ricordo ha dato ulteriore senso al lavoro svolto: la musica come strumento per restituire profondità al tempo, legare le storie individuali a un progetto collettivo e far crescere una comunità attorno al valore della bellezza.