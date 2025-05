Euterpe 2025: tre giorni di musica, emozioni e talento

La 24ª edizione del concorso nazionale "Euterpe Best Music School" ha superato ogni aspettativa, affermandosi come la più riuscita e partecipata della sua lunga storia.Dal 14 al 16 maggio, l'Astoria Palace di Corato ha ospitato oltre 600 giovani musicisti under 18 provenienti da Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Abruzzo, offrendo tre intense giornate di musica dal vivo, confronto, emozioni e altissima formazione artistica.Con 129 iscrizioni — il 30% in più rispetto allo scorso anno — il concorso ha registrato numeri da record, coinvolgendo scuole statali e private in una gara che è stata prima di tutto un'occasione di crescita collettiva e individuale. L'evento ha puntato anche quest'anno a promuovere la pratica musicale d'insieme, valorizzando i percorsi scolastici e didattici attraverso la forza del lavoro condiviso.Solisti, cori, ensemble e orchestre si sono avvicendati sul palco con un repertorio variegato e curato, affrontando con maturità e passione il giudizio di una commissione composta da musicisti di comprovata esperienza e docenti di Conservatorio.A presiedere la giuria, il Maestro Giuseppe Domenico Binetti, pianista e compositore, già docente al Conservatorio Piccinni di Bari.La manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Cannillo, dal Rotary Club Corato e da altri partner del territorio, ha confermato la sua vocazione educativa, valorizzando non solo le eccellenze ma anche la capacità delle scuole di fare rete, creare progettualità e accendere nei più giovani l'amore per la musica.«Abbiamo vissuto tre giorni straordinari – commenta il direttore artistico maestro Francesco De Santis –. In ogni esibizione c'era qualcosa di più della sola tecnica: c'erano storie, emozioni, visioni. Euterpe è questo: un luogo in cui il talento incontra l'ascolto e la condivisione.È un'esperienza che lascia un segno nella formazione di ogni ragazzo».Dello stesso avviso il presidente di giuria, il Maestro Binetti: «Il livello generale è stato sorprendente. Abbiamo premiato i migliori, ma ciò che più colpisce è l'umanità con cui questi giovani vivono la musica. Non è solo competizione: è un percorso che unisce, che forma, che educa. Questo rende Euterpe una realtà unica nel suo genere».Tra i riconoscimenti più attesi, il titolo di Euterpe Best Music School 2025 è andato all'I.C. "A. Busciolano", di Potenza che ha totalizzato 4170 punti e si è aggiudicato una targa e un buono acquisto da 500 euro. Il premio Euterpe Best Music Teacher 2025 è stato assegnato alla docente Vincenza Carlucci di Potenza, che ha raggiunto 1711 punti grazie ai risultati dei suoi allievi.Significativi anche i premi assegnati alle formazioni collettive: il coro Vox Caelestis dell'IC "P.Mennea" di Barletta ha ricevuto un buono acquisto da 200 euro, mentre le orchestre degli IC "Pescara Otto" di Pescara e "Sistema Musica Arnesano" di Arnesano hanno ricevuto ciascuna una cassa amplificata. Set di leggii sono stati destinati all'I.C. "A. Busciolano" e alla S.S. di Pomarico.Non sono mancati i riconoscimenti individuali per i migliori interpreti: Premio Modern Euterpe a Lorenzo D'Alba (percussioni) di Casamassima, Premio Romantic Euterpe a Maria Elettra Rongioletti (violino) di Lucera, Premio Classic Euterpe a Clara Cifaretti (pianoforte) di Pescara, Premio Baroque Euterpe ad Alexander Nappi (chitarra) di Pescara, Euterpe Best Piano Player a Mario Mastrapasqua di Trani. Il titolo di Euterpe Best Music Arranger è stato assegnato ex aequo a Vincenzo Rana di Arnesano e Cristina Bonaccini di Francavilla a Mare. Non è stato invece attribuito il premio Euterpe Best Music Composer, a testimonianza di una selettività attenta alla qualità e all'originalità delle proposte.Due premi speciali sono stati conferiti alla memoria di due grandi protagonisti della musica pugliese, prematuramente scomparsi, che hanno lasciato un segno indelebile tra colleghi e studenti.Il Premio dedicato alla memoria di Margherita Porfido, raffinata clavicembalista e insostituibile didatta, è andato al chitarrista Pescarese Nappi Alexander, e il Premio dedicato alla memoria di Nino Leone, eccellente cardiologo, pianista e clavicembalista, è stato assegnato al pianista tranese Mario Mastrapasqua.I premi saranno consegnati in occasione di un concerto commemorativo che sarà organizzato prossimamente.Tutte le esecuzioni sono state aperte al pubblico, seguite con grande partecipazione da famiglie, insegnanti e appassionati, a conferma del profondo radicamento del concorso nel tessuto culturale e sociale del territorio.Tra applausi, sorrisi e momenti di commozione, Euterpe 2025 si è chiusa lasciando un messaggio chiaro: la musica è un linguaggio potente, capace di unire generazioni, territori e visioni educative. E a Corato, per tre giorni, ha risuonato più forte che mai.