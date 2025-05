"Euterpe Best Music School": arriveranno a Corato oltre seicento giovani musicisti

Si è chiusa con numeri da record la fase di iscrizione alla 24^ edizione del concorso nazionale di musica, in programmanell'Astoria Palace. Sonopervenute, con un incremento di quasi il 30% rispetto allo scorso anno e un coinvolgimento chetra solisti, gruppi da camera, cori e orchestre.Una crescita significativa che conferma il valore e il prestigio del concorso, divenuto negli anni un punto di riferimento per le scuole di musica e per giovani interpreti provenienti da tutto il Centro-Sud Italia. Non solo Puglia, ma anche Basilicata, Calabria, Campania e Abruzzo: la manifestazione si prepara ad accogliere studenti e insegnanti in un clima di confronto, entusiasmo e alta formazione musicale.Destinata a ragazzi fino ai 18 anni, iscritti a scuole statali o private, la competizione ha l'obiettivo di promuovere la pratica musicale di gruppo e valorizzare i percorsi educativi delle scuole attraverso un'esperienza dal forte impatto formativo ed emotivo. A testimoniarne l'importanza, il direttore artistico del concorso,: «Euterpe Best Music School è un momento di incontro e crescita, un'occasione per i giovani musicisti di confrontarsi tra loro e con il giudizio di esperti del settore, in un contesto professionale, ma aperto al dialogo e alla valorizzazione di ogni talento».A giudicare le esibizioni, sarà una commissione composta da musicisti di comprovata esperienza e docenti di Conservatorio, chiamati a valutare non solo l'aspetto tecnico delle performance, ma anche la sensibilità interpretativa e l'affiatamento delle formazioni. Presidente di giuria sarà il, pianista, compositore e direttore di coro, già docente di Pianoforte al Conservatorio N. Piccinni di Bari. L'elenco ufficiale degli iscritti e il calendario dettagliato delle esecuzioni è già disponibile sul sito www.concorsoeuterpe.it Il concorso gode del sostegno di importanti realtà del territorio come lae ile alcuni sponsor. Una sinergia che rafforza il legame tra la manifestazione e la comunità locale, contribuendo a promuovere la cultura musicale tra le nuove generazioni e a sostenere il ruolo educativo della musica nella formazione dei cittadini di domani.Particolarmente articolato e generoso il sistema premiale. Le borse di studio individuali vanno, mentre per le scuole sono previsti premi. Accanto a questi, si aggiungono buoni per l'acquisto di strumenti musicali e materiale didattico, targhe di merito, coppe, medaglie, diplomi d'onore e concerti-premio in prestigiose rassegne musicali. I riconoscimenti più attesi saranno quelli assegnati ai migliori solisti o gruppi da camera:La scuola che raggiungerà il punteggio più alto si aggiudicherà il titolo die un. Il docente che raggiugerà il punteggio più alto sommando i punti conseguiti dai propri alunni si aggiudicherà il titolo die l'invito a far parte della giuria dell'edizione 2026.Le tre giornate della rassegna si preannunciano intense e ricche di emozioni, con giovani talenti pronti a salire sul palco per condividere il frutto del loro impegno e della loro passione per la musica. Tutte le esecuzioni saranno aperte al pubblico.