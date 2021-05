Droga in città, presi due giovani pusher con 300 grammi di erba

Nel tardo pomeriggio di ieri a Corato i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bari e del Commissariato di P.S., hanno fermato e controllato due giovani, noti alle forze di polizia, mentre si stavano scambiando una busta di colore nero del tipo utilizzato per la spazzatura.La circostanza ha insospettito gli agenti, che hanno immediatamente bloccato i due soggetti e recuperato la busta. Nella busta gli agenti hanno rinvenuto numerose dosi di 'Marijuana' già pronte per lo spaccio ed altra sostanza dello stesso tipo ancora da confezionare, per un peso complessivo di circa 300 grammi.I due giovani, F. G. di anni 23, e M. D. C., di anni 25, entrambi con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio e condotti presso la casa Circondariale di Trani, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Proseguono incessanti i servizi predisposti dal Questore di Bari finalizzati al contrasto del commercio illegale di stupefacenti in provincia.