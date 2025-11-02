Incidente
Incidente
Cronaca

Due feriti in un incidente su via Castel del Monte

Strada bloccata, intervento di Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Corato - domenica 2 novembre 2025 11.04
Un incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo via Castel del Monte incrocio con la contrada Fungisterno.
Due persone sono rimasti ferite e trasportate in ospedale, mentre le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento congiunto della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118.
L'impatto è stato violento, causando il blocco temporaneo della strada e rendendo necessario l'intervento immediato delle forze dell'ordine.
La Polizia Locale ha provveduto a delimitare l'area e gestire la viabilità, deviando il traffico su percorsi alternativi.
  • Incidente
  • incidente stradale
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate
2 novembre 2025 Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate
Furto di olive sventato in contrada San Luca
2 novembre 2025 Furto di olive sventato in contrada San Luca
Altri contenuti a tema
Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino Auto impazzita: sfiorata la tragedia. Salvo per miracolo grazie al vicino Un uomo quasi travolto davanti al suo garage da un’auto fuori controllo. Il gesto eroico del vicino evita il peggio. Solo ferite lievi e tanta paura
Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre Incidente a Corato: auto si ribalta su viale IV Novembre Sul posto Polizia Locale, sanitari 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi
Grave incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura Grave incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura Sul posto i soccorritori del 118 e Polizia Locale di Ruvo di Puglia e di Corato
Brutto incidente sulla SP 231 Brutto incidente sulla SP 231 Una Panda ed un furgone impattano all'uscita dalla complanare
Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno Niente responsabilità di Ferrotramviaria e dei suoi dirigenti
Incidente stradale, l'ultimo saluto al piccolo Damiano Attualità Incidente stradale, l'ultimo saluto al piccolo Damiano Domani, sabato 6 settembre, alla parrocchia del Sacro Cuore i funerali del bimbo di cinque mesi
Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare» Attualità Bimbo di cinque mesi, il cordoglio del sindaco De Benedittis: «Bisogna imparare ad accettare» Il messaggio del primo cittadino di Corato sul neonato deceduto in un incidente stradale
Tragedia a Corato, morto un bambino di cinque mesi in un incidente stradale Tragedia a Corato, morto un bambino di cinque mesi in un incidente stradale La mamma è ricoverata nell'ospedale della città
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga
2 novembre 2025 Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
2 novembre 2025 L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
1 novembre 2025 Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
1 novembre 2025 Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco
1 novembre 2025 Da Legambiente Corato donazione di materiale scolastico alla Comunità Indaco
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.