Due feriti in un incidente su via Castel del Monte

Un incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo via Castel del Monte incrocio con la contrada Fungisterno.Due persone sono rimasti ferite e trasportate in ospedale, mentre le operazioni di soccorso hanno richiesto l'intervento congiunto della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118.L'impatto è stato violento, causando il blocco temporaneo della strada e rendendo necessario l'intervento immediato delle forze dell'ordine.La Polizia Locale ha provveduto a delimitare l'area e gestire la viabilità, deviando il traffico su percorsi alternativi.