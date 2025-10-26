Halloween
Halloween
Eventi

Due laboratori di Halloween per bambini al Museo di Corato

Appuntamento previsto per venerdì 31 ottobre

Corato - domenica 26 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Venerdì 31 ottobre, negli spazi del Museo della Città e del Territorio di Corato, si terranno due laboratori didattici dedicati a bambini e bambine, guidati da esperti di storia, ambiente e astronomia.

Dalle ore 18:00 alle 20:00 si svolgerà Jurassic Halloween, un'avventura tra dinosauri, fossili e misteri geologici pensata per far scoprire ai più piccoli il mondo della preistoria in un'atmosfera suggestiva e divertente.

A seguire, dalle ore 20:00 alle 22:00, sarà la volta di Halloween Cosmico: un laboratorio creativo in cui i partecipanti costruiranno un piccolo telescopio con carta e colla, imparando a riconoscere le costellazioni e le nebulose del cielo autunnale. La serata si concluderà con una sorprendente esperienza proveniente dallo spazio, capace di stupire grandi e piccoli.

Le attività, consigliate per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, prevedono un contributo di partecipazione di 10 euro per ciascun laboratorio. È richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 339 206 3223. Ogni laboratorio prevede un massimo di 25 partecipanti.

I laboratori sono organizzati da VivArch APS, dal Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae APS e dall'Osservatorio Astronomico Andromeda. L'iniziativa si terrà presso il Museo della Città e del Territorio, in via Trilussa 10 a Corato.

Il progetto SMICO non riguarda solo la valorizzazione museale, ma è un sistema di luoghi e persone, pensato per creare nuove opportunità di conoscenza, turismo, inclusione sociale e partecipazione attiva.
  • eventi
Corato la "zona rossa " non frena il crimine
26 ottobre 2025 Corato la "zona rossa" non frena il crimine
Con un piccolo gesto puoi contribuire a eradicare la poliomielite sostieni la campagna del Rotary “End Polio Now”
26 ottobre 2025 Con un piccolo gesto puoi contribuire a eradicare la poliomielite sostieni la campagna del Rotary “End Polio Now”
Altri contenuti a tema
A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi Cultura A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi In programma a partire dal 25 ottobre
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom Speciale AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom Un nuovo spazio dedicato al design, alla qualità e alla personalizzazione degli ambienti domestici
Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni" Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni" Appuntamento previsto domenica 19 ottobre
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE Attualità Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre
Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo" Tappa a Corato del festival "Canyon Balloon - Un soffio di Mediterraneo" La terza edizione del festival delle mongolfiere, in programma dal 10 al 25 ottobre
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Speciale Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma Via Chicoli ospiterà Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear, con street food e animazione per tutta la famiglia
"DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani Attualità "DesTEENazione": oltre 3 milioni di euro per i giovani Previsto l'allestimento a Corato di uno spazio multifunzionale per adolescenti
Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli Al via il progetto EsperAnto: Corato in prima linea per la Pace e la fratellanza tra i popoli Il programma completo dell'iniziativa
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
25 ottobre 2025 Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
All'Oasi di Nazareth di Corato, incontro sul tema della giustizia riparativa con il Giudice Sinisi e don Agresti
25 ottobre 2025 All'Oasi di Nazareth di Corato, incontro sul tema della giustizia riparativa con il Giudice Sinisi e don Agresti
Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta»
25 ottobre 2025 Apricena-Corato, neroverdi alla ricerca del riscatto. Renda: «Sarà una partita tosta»
Giornata mondiale della pasta: la pasta coratina da tradizione locale a successo mondiale
25 ottobre 2025 Giornata mondiale della pasta: la pasta coratina da tradizione locale a successo mondiale
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
“Fidapa”: a Corato il passaggio delle consegne per il nuovo biennio
24 ottobre 2025 “Fidapa”: a Corato il passaggio delle consegne per il nuovo biennio
Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo "
24 ottobre 2025 Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo"
Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro "
24 ottobre 2025 Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro"
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.