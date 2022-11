Diversi studenti del liceo "Oriani" di Corato hanno partecipato alle fasi di qualificazione del 13esimo Campionato nazionale delle lingue, contest promosso dall'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per l'anno scolastico 2022/2023 e riservato alle classi quinte degli istituti di istruzione superiore. Due studentesse in particolare,della sezione C edella sezione B, sono risultate candidabili per l'inserimento nella graduatoria nazionale di merito delle semifinali.La partecipazione al Campionato, sostenuta con forte entusiasmo dal dirigente scolastico professor, e accettata senza esitazione alcuna dagli studenti e dalle loro docenti di lingua inglese, conferma la determinazione con cui la comunità del liceo "Oriani" di Corato promuove da anni e utilizza sempre nuove strategie per il miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere, in un contesto di società globale sempre più interculturale e multietnica.