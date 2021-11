Eduscopio, il Liceo "Oriani" si conferma miglior istituto classico nel territorio

Sono stati pubblicati i dati aggiornati dell'edizione 2021/22 di Eduscopio.it sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media che tiene presente la performance dei ragazzi al primo anno di università, intesa come diretta conseguenza della preparazione che le scuole hanno dato ai loro diplomati, e gli sbocchi lavorativi, per quanto riguarda l'analisi degli istituti tecnici e i professionali.Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.Dalla classifica stilata da Eduscopio.it nell'ambito della ricerca della Fondazione Agnelli, nel raggio di 30 km dalla città di Corato, il Liceo "Oriani" si attesta il migliore istituto ad indirizzo classico del territorio, seguito dal "Carmine-Sylos" di Bitonto e il "Francesco De Sanctis" di Trani.Quinta posizione, su undici istituti, per l'ITET "Padre A.M. Tannoia" fra le scuole con indirizzo Tecnico-economico, quarta per indice di occupazione dei diplomati e sesta per coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. Per quanto riguarda invece tecnico-tecnologico offerto dall'istituto, l'ITET si classifica al quarto posto su undici istituti.L'Istituto professionale "L. Tandoi" nella classifica degli istituti ad indirizzo Professionale è sesto su 9 per indice di occupazione dei diplomatiOttimi risultati anche per il Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi", unica scuola ad indirizzo artistico valutata da Eduscopio, in possesso solo dei dati sui percorsi universitari e non di quelli sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti. Il Liceo Artistico è anche quinto fra gli istituti ad indirizzo Industria e Artigianato sia per indice di occupazione dei diplomati che per coerenza fra studi fatti e lavoro.