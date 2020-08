Elezioni 2020, venerdì la nomina degli scrutatori

Si procederà venerdì 28 agosto alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le consultazioni elettorali amministrative e regionali indette per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.La Commissione elettorale comunale è infatti convocata nella sede del Comune per il 28 agosto, alle ore 17:00, per procedere alla nomina. La seduta è pubblica.Si ricorda il testo del Referendum costituzionale: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019? »;