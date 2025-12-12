Emozioni, tradizioni e musica: a Corato gli eventi di "Incanto"

Corato si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi e suggestivi di Incanto – Natale a Corato 2025, un appuntamento che unisce la magia delle feste alla valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni cittadine. Il 13 e 14 dicembre, il centro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, atmosfera e comunità si intrecciano in due giorni di festa condivisa.Sabato 13 dicembre la città entrerà subito nel vivo con uno degli eventi più attesi dalle famiglie: la Parata di Babbo Natale. Alle 17.00, da Piazza Vittorio Emanuele, Babbo Natale arriverà in carrozza trainata dai suoi maestosi cavalli, pronto a essere accolto da grandi e piccoli lungo il corso cittadino. La parata, animata da luci, musica, elfi e performer, condurrà fino al Villaggio di Babbo Natale, dove il protagonista delle feste si siederà sul suo trono per incontrare i bambini. Un rito collettivo che, anno dopo anno, diventa sempre più parte della tradizione coratina.Sempre il 13 dicembre, alle 19.30 in Piazza Abbazia, la città accoglierà la voce magnetica di Kelly Joyce, capace di trasformare ogni nota in eleganza, soul ed emozione. Un concerto dall'atmosfera raffinata, perfetto per accompagnare il viaggio di Incanto 2025 verso le sue serate più luminose.A rendere la giornata ancora più speciale sarà l'avvio de La Coratina in Festa, appuntamento ormai imprescindibile che celebra la Cultivar che identifica Corato e il suo territorio. L'assessora allo Sviluppo Economico, Concetta Bucci, racconta così il valore dell'iniziativa: «La Coratina in Festa non è una semplice sagra: è un percorso di valorizzazione della nostra Cultivar, quella che ci rappresenta nel mondo. Quest'anno l'evento ha un valore ancora più speciale grazie alla presenza di un press tour nazionale, con giornalisti provenienti da tutta Italia che verranno a conoscere il nostro patrimonio immateriale, in cui l'olio EVO è protagonista assoluto. Durante l'anno abbiamo coinvolto scuole, commercianti, pasticcerie e famiglie, perché l'olio EVO è un bene identitario, parte della nostra quotidianità. Questa festa è una tradizione condivisa che appartiene alla comunità e che vogliamo continuare a far crescere insieme».Gli stand dei produttori, le degustazioni, gli assaggi della tradizione e le proposte delle attività locali animeranno la piazza in un clima accogliente e ricco di racconti. Attorno, i Mercatini Artigianali e il Villaggio di Babbo Natale continueranno a rendere il centro storico un luogo luminoso e vivo.Domenica 14 dicembre, l'atmosfera di festa proseguirà naturalmente negli stessi spazi della città. La Coratina in Festa continuerà ad essere il cuore pulsante della giornata, con nuovi momenti di incontro, degustazioni e narrazioni dell'"oro verde" coratino. I mercatini artigianali e il Villaggio di Babbo Natale accompagneranno il flusso dei visitatori, contribuendo a un clima vivace e partecipato.La serata culminerà nuovamente in Piazza Abbazia, alle 19.30, con il concerto di Insolito Pop, un ensemble femminile che fonde strumenti classici e sonorità moderne, reinterpretando i brani pop più amati in una chiave elegante, sorprendente e luminosa. Un appuntamento che regalerà al pubblico un'esperienza musicale capace di unire raffinatezza e atmosfera natalizia.L'intero weekend è reso possibile grazie alla collaborazione tra Regione Puglia, Comune di Corato, e Freedom Associazione Culturale insieme alle tante realtà imprenditoriali che animano la città.Incanto 2025 si conferma così un progetto che cresce anno dopo anno e che, soprattutto, trasforma eventi e iniziative in nuove tradizioni condivise, ritualità che la comunità riconosce come parte del proprio patrimonio identitario.