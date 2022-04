Volge al termine la stagione di prosa, danza e musica 2021-2022 organizzata dall'amministrazione comunale di Corato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese negli spazi del teatro comunale. Mercoledì 27 aprile, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo "Bloccati dalla neve", interpretato da"Bloccati dalla neve" è stato scritto durante il lockdown del 2020 da Peter Quilter, autore delle commedie di successo "Glorious!" e "End of the rainbow" (quest'ultimo testo è stato adattato per il film "Judy", premiato agli Oscar nel 2019).Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da solo Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, sebbene appartengano a mondi completamente diversi? Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine della tempesta di neve?"Il botteghino sarà aperto il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.