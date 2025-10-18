Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo

Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14, hanno forzato la porta del parrucchiere Uomo & Gentiluomo, in via Cairoli: una volta all'interno, poi, hanno ripulito il registratore di cassa. Poi si sono dileguati a piedi, lasciando però gli arnesi da scasso che avevano utilizzato per danneggiare la porta d'ingresso: un cacciavite e un paio di grosse forbici.Non una novità assoluta, perché, come si ricorderà, solo poche settimane fa, questa volta di notte, lo stesso salone era già stato visitato dai ladri, fuggiti anche in quel caso con poche decine di euro. Terzo episodio degno di nota, il furto ai danni del negozio di abbigliamento e tessuti Rossoharmonia in via Tartaglia (in questo caso la refurtiva, fra pigiami e capi di biancheria intima, è stata recuperata), nella notte fra martedì e mercoledì, quando, poco dopo le 3, una volante del commissariato è intervenuta in viale Veneto per sventare un tentativo di furto ai danni della profumeria Bernocco.