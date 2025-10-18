La Polizia di Stato
La Polizia di Stato
Cronaca

Escalation di furti: parrucchiere ripulito durante la pausa pranzo

È successo ieri pomeriggio

Corato - sabato 18 ottobre 2025 23.42
Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14, hanno forzato la porta del parrucchiere Uomo & Gentiluomo, in via Cairoli: una volta all'interno, poi, hanno ripulito il registratore di cassa. Poi si sono dileguati a piedi, lasciando però gli arnesi da scasso che avevano utilizzato per danneggiare la porta d'ingresso: un cacciavite e un paio di grosse forbici.

Non una novità assoluta, perché, come si ricorderà, solo poche settimane fa, questa volta di notte, lo stesso salone era già stato visitato dai ladri, fuggiti anche in quel caso con poche decine di euro. Terzo episodio degno di nota, il furto ai danni del negozio di abbigliamento e tessuti Rossoharmonia in via Tartaglia (in questo caso la refurtiva, fra pigiami e capi di biancheria intima, è stata recuperata), nella notte fra martedì e mercoledì, quando, poco dopo le 3, una volante del commissariato è intervenuta in viale Veneto per sventare un tentativo di furto ai danni della profumeria Bernocco.
  • Furti Corato
Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti»
18 ottobre 2025 Corato-Trani, Renda: «Partita emotivamente importante per me ed il mister. Siamo pronti»
Ritrovata l’auto usata per la spaccata al bar della stazione di servizio a Corato
18 ottobre 2025 Ritrovata l’auto usata per la spaccata al bar della stazione di servizio a Corato
Altri contenuti a tema
Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Rinvenute tre scocche d'auto al confine fra Corato e Ruvo di Puglia Il fenomeno non accenna ad esaurirsi: a scoprirle sono stati i Carabinieri Forestali, sul posto anche i Vigili del Fuoco
Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa Ladri forzano la porta di un panificio e fuggono col registratore di cassa È successo in via Orlando. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per un sopralluogo, al vaglio le telecamere della zona
Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata Trovate due auto rubate: una intatta, l'altra cannibalizzata La prima è stata recuperata a Corato, la seconda nelle campagne di Terlizzi, una vera e propria officina a cielo aperto
Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina Si ribaltano con l'auto rubata a Corato, ladri in fuga in via Gravina L'episodio è accaduto questa mattina, poco prima delle ore 09.00. Nessuno, almeno apparentemente, è rimasto ferito
Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito Auto violate, borse rubate in pochi secondi, attività commerciali nel mirino: sicurezza urbana al collasso
Allarme furti nel cuore della città: il centro sotto assedio Allarme furti nel cuore della città: il centro sotto assedio L’ultimo episodio ieri pomeriggio in un negozio di via Dante, dove ignoti hanno agito nel pomeriggio con sorprendente audacia
Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte A Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi gli ultimi interventi dei vigilantes. Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri
Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva Entrambi i colpi sono stati tentati sulla strada provinciale 238. Il sistema di allarme ha richiamato la Metronotte
Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
17 ottobre 2025 Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi
17 ottobre 2025 Nuova Matteotti Corato di scena a Brindisi per l'anticipo del PalaMelfi
Adriatica Industriale Virtus Corato, scocca l'ora del debutto casalingo
17 ottobre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, scocca l'ora del debutto casalingo
Centinaia di nuovi impianti pubblicitari digitali in città: nasce Affixia di CoratoHub
17 ottobre 2025 Centinaia di nuovi impianti pubblicitari digitali in città: nasce Affixia di CoratoHub
Al Forum nazionale di Bergamo premiata la Polizia locale di Corato
17 ottobre 2025 Al Forum nazionale di Bergamo premiata la Polizia locale di Corato
Regionali Puglia: Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) candidata nella circoscrizione di Bari con Decaro Presidente
17 ottobre 2025 Regionali Puglia: Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) candidata nella circoscrizione di Bari con Decaro Presidente
Il coratino Davide Piancone nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura BAT
17 ottobre 2025 Il coratino Davide Piancone nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura BAT
1
Abusivismo commerciale a Corato: l'esasperazione dei fruttivendoli legali
17 ottobre 2025 Abusivismo commerciale a Corato: l'esasperazione dei fruttivendoli legali
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.