Estate Coratina 2020, ecco il programma

Con delibera di Giunta è stato approvato il calendario delle manifestazioni dell'Estate Coratina 2020.Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.A partire dal 21 luglio, il calendario di eventi dell'Estate Coratina si snoderà fino al 26 settembre.Visita guidata nel complesso di San Domenicoa cura di Maria Pia Sardano e Serena PetroneParrocchia San Domenico - ore 20.00a cura de I Presidi del LibroVilla Comunale - ore 19.00a cura della Pro Loco sulla figura di Frida KahloCompagnia Marluna TeatroPiazza Marconi - ore 20.30a cura della Pro LocoSpettacolo per bambini a cura di Room to playL.go S.Maria Greca - ore 18.30Ass.CI.BEVAN.DODonazione da parte dei cittadinidi piante per abbellire le aiuolea cura di CI.BEVAN.DO e Pro Locopercorso Urbano 26 lugliopercorso Extraurbano 28 luglioPiazza Sedile raduno - ore 20.00Ass.CI.BEVAN.DOScatti fotografici per cani e padronidalle ore 19.30 alle ore 21.30Album pubblicato su Facebooka cura della Pro LocoProiezioneChiostro Comunale - ore 21.00a cura Ass. La StravaganzaChiesa Matrice - ore 20,30a cura della Pro LocoProiezione "Andiamo a quel Paese"Chiostro Comunale - ore 21.00a cura della Pro LocoSerata per bambini a cura del Gruppo Astrofilie specialità gastronomiche azienda MiccoViale Bosco Comunale - ore 20.30Ass.CI.BEVAN.DOPercorso enogastronomico a curadelle attività CommercialiCentro Storicoa cura Ass. La StravaganzaChiesa Matrice - ore 20,30Ass.CI.BEVAN.DOConcorso di poesie a tema con premiazionedrammatizzazione a cura dei ragazziPiazza Sedile dalle ore 19.00a cura della Pro Locoin compagnia del Gruppo Astrofilicon passeggiata notturna Chiesetta S.Magno e degustazionepresso Masseria Cimadomo - ore 20.00Esposizione dei Manufatti realizzatia cura di Teatro dei BorgiaIn scena il teatro dell'Assenza:luci, parole e narrazione con VideoMappingPiazza Marconi - ore 21,00Mostra Fotograficaa cura del Centro Sub CoratoPiazza Sedile n°44 - ore 19.00Ass.CI.BEVAN.DOIllustrazione e Racconti di favole per bambiniPiazza Di Vagno - ore 19,00Ass.CI.BEVAN.DOIntervento degli autoriPiazza Sedile - ore 19,00Ass.CI.BEVAN.DODrammatizzazione delle opere di ShakespearePiazza Di Vagno - ore 19.00a cura della Pro LocoCerimonia di inaugurazione e PremiazionePiazza Abazia - ore 19.00a cura della Pro LocoSpazio Mostra ed eventi collateraliPiazza Abazia - ore 19.30Libri al Chiostro a cura di Ass.Cult.FosPresentazione del Libro Un Popolo alla Sbarradi Valentino RomanoChiostro Comunale - ore 18.00Frammenti di Storia e ArteVisita guidata da S.Maria Vetere a San Domenicoa cura di Chiara CapozzaParrocchia San Domenico - ore 20.00Festival Pianistico Città di Coratoa cura Ass. Fausto ZadraChiesa Matrice - ore 20.30Festival Pianistico Città di Coratoa cura Ass. Fausto ZadraChiesa Matrice - ore 20.30Libri al Chiostro a cura di Ass.Cult.FosPresentazione del LibroIngannevole è il Cuore di Mariella StrippoliChiostro Comunale - ore 18.30Window Explosion a cura di Ass.Cult.If in ApuliaEsibizione di artisti e proiezione video sulla facciata del TeatroPiazza Marconi - ore 20.30La Notte Bianca Ass.CI.BEVAN.DOa cura delle attività CommercialiCentro StoricoUn Quartiere in Festa a cura di Teddy Clan EventiMusicali e Approfondimenti tematici Cabaret conPippo FrancoPiazza Almirante - ore 20.30Narrazione del Libro "La Terrazza proibita"a cura Ass.Cult.Teatri di.versiin collaborazione con Laura MarchettiLarghetto S.Maria Greca - ore 19.30La Città dei MitiUn sogno poetico Metropolitano a cura di Teatro dei BorgiaMedea per strada con Elena Cotugno ore 18.30Eracle, l'invisibile con Christian Di Domenico ore 20.00Filottete, dimenticato con Daniele Nuccetelli ore 21.30Lab.Urb.Corato Open SpaceLibri al Chiostro Ass.Cult.FosPresentazione del Libro a cura di Lorella RotondiProgettare con i ragazzi un nuovo digitale umanoChiostro Comunale - ore 18.30Elettra. La Madre Guerra a cura Teatro dei Borgiadi e con Patrizia LabiancaLab.Urb.Corato Open Space - ore 21,00