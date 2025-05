Pubblicato l'avviso pubblico "Sei la mia Città – Estate a Corato 2025"

Area A: spettacolo dal vivo, arti di strada, mostre, conferenze, ecc.

Area B: animazione e attività creative per bambini e famiglie.

Area C: esibizioni musicali (singoli o gruppi).

Area D: attività ludico-sportive e ricreative.

Il Comune di Corato ha pubblicato l'finalizzato alla selezione di proposte culturali, artistiche e di spettacolo per la realizzazione del cartellone estivoL'iniziativa, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 91 del 16/05/2025, mira a offrire alla cittadinanza eventi culturali di qualità, valorizzare il patrimonio storico-artistico locale e incentivare i flussi turistici.Possono partecipare all'avviso le, operanti senza fini di lucro e in possesso dei requisiti generali per collaborare con la Pubblica Amministrazione., riferita a una delle quattro aree tematiche, da indicare obbligatoriamente nella domanda:Le domande di partecipazione, redatte su apposita modulistica e corredate dalla documentazione richiesta (progetto, statuto, piano finanziario, tracciabilità dei flussi), protocollo@pec.comune.corato.ba.it con oggetto:Le proposte ammesse riceveranno un, erogabile previa rendicontazione, e saranno selezionate da una commissione nominata dal dirigente del settore cultura sulla base di criteri come originalità, capacità di coinvolgimento del pubblico e del territorio, aggregazione e durata dell'iniziativa.Il comune sottolinea che gli organizzatori dovranno provvedere in autonomia a tutte le autorizzazioni necessarie, al rispetto delle norme di sicurezza e alla promozione dell'evento, riportando il logo e il patrocinio dell'ente.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura all'indirizzo: chiara.zucaro@comune.corato.ba.it La modulistica disponibile in allegato è consultabile e scaricabile al link: comune.corato.ba.it/novita/avviso-pubblico-sei-la-mia-citta-estate-corato-2025