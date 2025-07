Torna “Sei la mia città”: Corato si accende d’estate tra arte, cultura e comunità

Sei la mia città, programma di luglio 2025 Documento PDF

La città si fa sentire, e lo fa con forza, calore e partecipazione. Per il quinto anno consecutivo, Corato si prepara a vivere un'estate ricca di emozioni con, il programma di eventi estivi promosso dall'Amministrazione Comunale. Un cartellone che, ormai, è diventato parte integrante del vissuto cittadino, un appuntamento atteso che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.Ogni appuntamento è un tassello che compone il mosaico dell'identità coratina, fatta di relazioni, partecipazione e bellezza condivisa. Un percorso culturale che, da luglio a settembre, attraverserà piazze, vicoli e luoghi simbolo di Corato, offrendo esperienze trasversali capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.È un percorso collettivo che parla di appartenenza, creatività e futuro. Perché ogni cittadino è parte di questo racconto, ogni evento è un'occasione per ritrovarsi, per ascoltare e per farsi ascoltare.Quest'anno il progetto ha ottenuto un importante riconoscimento istituzionale:, confermando il valore culturale e sociale dell'iniziativa a livello regionale.Il calendario, che sarà svelato mensilmente a partire da luglio, sarà consultabile attraverso idi "Sei la mia città", sule presso l'. L'invito è a seguire le pagine per restare aggiornati sulle date, gli ospiti e le iniziative che renderanno indimenticabile l'estate 2025."Presentiamo anche quest'anno 'Sei la mia città', il cartellone di eventi estivi che ormai da diverse stagioni rappresenta il cuore pulsante della nostra estate a Corato. Un titolo che racchiude la profonda connessione che vogliamo creare tra i cittadini e il tessuto vivo della nostra comunità, rendendo la città stessa un grande palcoscenico di arte, cultura e convivialità.Questo ambizioso programma, che anima le nostre piazze e i nostri vicoli con un'offerta sempre più ricca e diversificata, è il frutto di un lavoro di squadra straordinario e di una sinergia instancabile. Desidero esprimere un ringraziamento sentito a tutti gli operatori culturali che hanno contribuito alla sua realizzazione.Un plauso speciale va poi all'Ufficio Cultura e all'Ufficio di Gabinetto, veri e propri motori organizzativi, che con la loro professionalità e l'instancabile lavoro di coordinamento hanno trasformato le idee e le proposte in realtà concrete. Un ringraziamento sentito va al Dirigente del servizio, Avv. Sciscioli, la cui competenza è stata fondamentale per orchestrare questo grande sforzo collettivo, garantendo che ogni tassello andasse al suo posto con precisione ed efficacia.'Sei la mia città' non è solo un elenco di appuntamenti, ma la dimostrazione tangibile di come la collaborazione tra operatori culturali, amministrazione e strutture operative possa generare valore per l'intera collettività. Vi invitiamo a vivere intensamente questa estate, partecipando numerosi agli eventi pensati per voi, per riscoprire insieme la bellezza della nostra Corato."