Felicittà 2023, Forum dei Giovani presenta la Youth Music Corato

Domenica 11 giugno 2023, all'interno dell'evento intitolato FeliCittà in Piazza Caduti di Via Fani, si andrà a svolgere il primo evento del Forum dei Giovani del Comune di Corato.La rassegna che prenderà inizio venerdì 9 e che si chiuderà con l'evento domenicale del Forum è promossa da Coop. Soc. EOS, Centro per Anziani Ermes, Forum dei Giovani, Associazione Harambè, Onda d'Urto, PuliAmo Corato, Misericordia, Fratres, Associazione Francesco Tedone, Radicamenti, ArcheoClub, Amore a Quattro Zampe, Oasi2, Nati per Leggere di Puglia, Nati per la Musica di Puglia e con il patrocinio morale dell'Assessorato con delega alle politiche sociali del Comune di Corato.A partecipare alla rassegna musicale di domenica 11 giugno saranno i seguenti artisti:Davide Lorusso, in arte Gypo, musicista autodidatta che dopo aver imparato a conoscere le potenzialità dell'espressività della chitarra e del pianoforte si è indirizzato verso la ricerca di nuove sonorità. Scopre così il beatbox, tecnica musicale che gli permette di sperimentare sonorità complesse. Grazie alla sua passione musicale partecipa a numerosi eventi e streetshow.Sonia Sergio, partecipa sin da giovanissima agli eventi musicali organizzati da diverse realtà come il Corato Music Square e lo star talent Nota D'oro, aderendo anche ad alcuni contest online. Ha dichiarato «La musica per me è un posto sicuro, un luogo in cui mi sento completamente a mio agio e libera. Ho scelto di esibirmi durante FeliCittà perché amo cantare nel mio paese, con la speranza di trasmettere tutte le mie emozioni al pubblico».Luka Sensi, il suo percorso parte con i primi approcci alla musica tramite lo studio della chitarra, proseguito poi con vari strumenti per poi arrivare alla scrittura delle sue prime canzoni in giovanissima età. Diverse sono le sue esperienze artistiche, come la vittoria di un prestigioso contest nella capitale, e oltre 300 concerti negli ultimi 6 anni in giro per il sud e centro Italia con la sua attuale band "Luka Sensi & gli amici indie". La scrittura di Luka viene definita da lui stesso "un viaggio", quello che cerca di trasmettere agli ascoltatori tramite i suoi testi molto originali e le sue melodie ormai facilmente riconducibili all'indie italiano.Mariarita D'Onofrio, cantante pop-rock e aspirante jazzista ha partecipato a diversi concorsi regionali, nazionali e anche internazionale. Da gennaio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo primo singolo "Libera", che – ha dichiarato l'artista - «racchiude le mie mille sfaccettature e la mia essenza, spero possano arrivare sempre le mie emozioni attraverso il modo più puro e semplice che ci sia, la musica».Gli Inextremis sono una giovane band pugliese (originari della città di Andria) nata verso la fine del 2021 e composta da 4 giovani ragazze: Michele Matarrese (voce e chitarra), Adriano Menga (batteria), Gabriele Pistillo (basso), ed Andrea Miani (tastiere/pianoforte). Nati come cover band da "garage" si sono evoluti ricercando un sound vintage rivisitato in chiave moderna, con influenze Pop, Rock e Funk. La band andrà in questa occasione ad eseguire il proprio primo singolo Le Tue Scuse, uscito su tutte le piattaforme di streaming musicale il 4 novembre del 2022. «Il singolo è stato pubblicato dopo un lungo processo creativo partito dal nostro cantante (Michele Matarrese, in arte Mata) il quale ha scritto, in tempo di pandemia, il testo e la musica di questo brano, dedicandolo ad un suo amore mal interpretato e non corrisposto. Tenuto nel cassetto per molti mesi, abbiamo deciso di arrangiarlo durante il periodo estivo e poi di inciderlo durante l'autunno. Attualmente il brano ha raggiunto i 3500 stream su Spotify e ne andiamo fieri. Ma questo è solo l'inizio di un progetto più ampio» ha dichiarato il portavoce della band Adriano Menga.I Deus Ex Machina, per gli appassionati della cultura teatrale classica, indica la discesa della divinità dall'alto tramite appositi marchingegni. La band è formata da Ester Barile Voce Stefano Catalano alla chitarra, Giuseppe D'Imperio alla chitarra, Nicola Bovino alla batteria e Francesco Lo Sapio al Basso. «Abbiamo scelto questo nome – dichiara il portavoce della band Stefano Catalano – perché nell'immaginario greco ricorda qualcosa di sorprendente e catartico». La band vuole rappresentare questo. Grunge e Blues la faranno da padrona.Inoltre ad aderire all'evento musicale promosso dal Forum dei Giovani del Comune di Corato è anche la Scuola di Musica PerlaMusic di Corato con Giulia Germano, Janine Losito e Nicoletta Florescu, Lavinia De Lonardis, Lorenzo Zaza, Gaia Manzi, Adele Derossi, Savino Bartolomeo, Davide Stano, Joshua Requena, Ilaria Mastrorilli, Sonia Mastrorilli, Lorena Balducci, Alessandro Ventura, Ignazio D'Ambrosio sotto la guida del Maestro Lello Losito.La serata si andrà a concludere con il DJ Set a cura di Stefano Mariano.«Il Forum dei giovani di Corato parteciperà all'evento promosso dalle diverse realtà locali di cui il Centro per Anziani Ermes è capofila con Youth Music Corato. L'idea di adesione a tale evento – dichiara la Presidente del Forum Miriana Balducci – è stata subito accolta dall'intera consulta giovanile perché rappresenta il collante fra le due generazioni. Una, che guarda al futuro, ma che trae insegnamenti dal passato attraverso l'opera e i racconti di chi ha vissuto prima di noi e possiede un bagagliaio ricco di esperienza; l'altra, che va incontro al cambiamento e abbraccia iniziative innovative. L'augurio è che iniziative come questa, possano essere l'input per una solida e continuativa collaborazione fra le diverse realtà associative locali. Vi aspettiamo per la condivisione del momento».