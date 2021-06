Ferrotramviaria, soppresse corse automobilistiche scolastiche e ordinarie

Ferrotramviaria comunica a tutti i viaggiatori che dal 12 al 19 giugno 2021, a seguito della chiusura dell'anno scolastico, saranno soppresse tutte le corse automobilistiche scolastiche in programma.Non verranno inoltre effettuate le corse ordinarie N.RI 104B, 105B, 106A, 110B, 159M e 505B, nonché le autocorse sostitutive svolte dai vettori privati N.RI AS 402.2 BIS, AS 102 BIS, AS 102 TER, AS 115 BIS, AS 115 TER, AS 414 BIS, AS 414 TER, AS 103 BIS, AS 501 BIS, AS 503 BIS, AS 516 BIS, II4BIS, 119BIS.Dalle Ferrovie del Nord Barese si precisa inoltre che le corse automobilistiche AS 402.2; AS 22.1; AS 22.2; AS 22.3; AS 22.4 saranno soppresse dal 12/06/2021 al 05/09/2021, in ottemperanza alla Delibera Regionale n. 1050 del 02/07/2020 e alla loro effettuazione prevista dal Contratto di Servizio.Gli orari sono affissi presso i punti vendita, nelle stazioni e sono consultabili nella sezione "Orari e Percorsi" del sito web www.ferrovienordbarese.it.Si ribadisce ai signori viaggiatori che è assolutamente vietato accedere ad i nostri servizi di trasporto senza l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.