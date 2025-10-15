Biblioteca comunale
Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni"

Appuntamento previsto domenica 19 ottobre

Corato - mercoledì 15 ottobre 2025
Continua la rassegna di approfondimento letterario, quest'anno a cura dello scrittore Paolo Di Paolo. Tra le cinque tappe previste in Puglia, Corato ospiterà la lectio di Giuliana Salvi dal titolo: Di madre in figlia. Alba de Céspedes & Elena Ferrante.

L'appuntamento è previsto per domenica 19 ottobre, ore 18.00, presso la biblioteca Comunale M. R. Imbriani – Piazza Sedile.

Iniziativa a cura del Presidio del Libro di Corato, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l'associazione Presìdi del Libro e il patrocinio del Comune di Corato.

Si invita l'intera cittadinanza a partecipare. L'ingresso è gratuito.
