Festa dello sport coratino: un tributo ai campioni di ieri e di oggi

Corato ha vissuto una serata speciale, un omaggio al mondo dello sport che ha saputo unire generazioni diverse sotto un unico denominatore: la passione per la competizione e il sacrificio.Piazza Abbazia si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e riconoscimenti, dove atleti di ogni età hanno ricevuto il giusto tributo per il loro impegno e i loro successi.Tra i premiati spiccano Michele Scaringella, vincitore del Campionato Eccellenza e della Coppa Italia Puglia con il SSD Barletta Calcio, e Francesco Lops, che ha raggiunto l'ambito traguardo del professionismo con il Sorrento Calcio.Un momento di grande commozione è stato il premio alla memoria di Nicola Piccarreta, storica bandiera del Corato Calcio.Non meno significativi i riconoscimenti honoris causa, come quello a Giuseppe Mangione, ultramaratoneta 64enne, e a Felice Moncelli, che ha sfiorato il titolo di campione Mediterraneo WBC.A sottolineare il valore della perseveranza e della longevità sportiva, i premi dedicati a figure straordinarie come il Prof. Antonio Patruno, calciatore amatoriale vicino agli 80 anni, e il triatleta Prof. Pino Leo, ancora competitivo a 70 anni.L'assessore allo Sport, Beniamino Marcone, ha espresso grande soddisfazione per l'evento: "Questa serata rappresenta lo spirito più puro dello sport. La determinazione, la passione e il sacrificio di questi atleti sono un esempio per tutta la comunità. Vedere Piazza Abbazia gremita di entusiasmo ci conferma quanto lo sport sia un collante sociale indispensabile per Corato."Un tributo sincero, una festa di valori autentici: il cuore sportivo di Corato batte forte, e il futuro promette di essere altrettanto luminoso.