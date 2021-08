Festa Patronale con luna park, indicazioni per la circolazione

La festa patronale in onore di San Cataldo torna a svolgersi anche con l'allestimento del luna park nell'area adiacente al Parco Comunale di Via Sant'Elia, dopo lo stop dello scorso anno a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.Nei giorni 21, 22 e 23 quindi, tornano le attrazioni e spettacoli viaggianti, come si evince da ordinanza del sindaco Corrado De Benedittis che ne disciplina le attività, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nelle ore serali dalle 17.00 fino alle 3.00 del giorno successivo.E' fatto divieto assoluto, durante l'esercizio delle suddette attività, di usare megafoni, altoparlanti e qualsiasi mezzo per la diffusione sonora, consentiti solo ed esclusivamente per gli avvisi al pubblico.Al fine di consentire in sicurezza i lavori di sistemazione con interventi di manutenzione ordinaria nell'area su cui sarà allestito il Luna Park, con ordinanza dirigenziale del comandante della Polizia Locale Giuseppe Loiodice, dispone lasu tutta l'area sterrata destinata alla sosta sita su via Sant'Elia, adiacente la Villa Comunale, in datae comunque sino a cessate esigenze.Inoltre, viene disciplinata la circolazione e sosta nei giorni dello svolgimento della festa, considerato che l'allestimento e lo smontaggio del Luna Park ha bisogno che la suddetta area sia resa disponibile sin dal 19 agosto e sino al 24 agosto e comunque sino a cessate esigenze e che parte delle giostre occuperà anche una parte di carreggiata di Via Sant'Elia per permettere di allargare l'area destinata a Luna Park favorendo ulteriormente la riduzione del rischio di assembramento da parte degli avventori, divieto previsto dalle norme anti-COVID19.Pertanto,è istituito temporaneamente illimitatamente al tratto compreso tra Via E. Mattei e Via Massarenti e nello stesso senso di marcia limitatamente ad una sola corsia di marcia stabilendo che il suddetto senso unico potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dai residenti e da coloro che si recano presso le attività economiche esistenti nel suddetto tratto di strada.Negli stessi giorni è istituito anche ildi tutti i veicoli nonché la rimozione degli stessi, su ambo i lati di via Sant'Elia, area carreggiata, tratto compreso tra Via E. Mattei e Via Massarenti, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, tranne che per le aree destinate alla sosta poste a ridosso dei fabbricati di Via Sant'Elia a partire dal n. civico 176/B sino alla Via Massarenti.Interdetta anche la sosta di veicoli, con rimozione degli stessi, su ambo i lati di via E. Mattei limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione di via Sant'Elia e il civico 6 di via E. Mattei, sempre nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 24 agosto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.