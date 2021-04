Festino di pasquetta interrotto dai poliziotti, sanzionati in dieci

Una Pasquetta da dimenticare per un gruppo di amici che, non curante delle restrizioni anticovid, avevano comunque deciso di festeggiare con canti e balli in una villa privata nella zona residenziale di campagna.Non avevano però fatto i conti con i controlli degli uomini del Commissariato di Polizia di Corato impegnati nel monitoraggio disposto dalla Questura.Ed è transitando per le vie di campagna che i poliziotti hanno notato una insolita fila di automobili all'esterno di una villa. Volendo approfondire si sono avvicinati e hanno sentito musica e rumori tipici di una vera e propria festa. Inevitabile dunque estendere i controlli.Alla vista degli agenti l'umore dei festanti è decisamente cambiato. Spenta la musica e i microfoni del karaoke, i partecipanti si sono ritrovati a dover riferire le proprie generalità e a stringere tra le mani il verbale di violazione delle prescrizioni anticovid.