Festival Castel dei Mondi, ecco il programma del primo weekend

Messi a punto gli ultimi dettagli organizzativi,con una serie di proposte che nel fine settimana potranno assecondare le preferenze di un'utenza vasta ed eterogenea.Per la, ormai un fedelissimo del Festival, propone inla suaTrattasi di una scultura che rappresenta plasticamente la legittima preoccupazione per la miopia di una umanità "sfruttatrice" dell'Ambiente ed insieme un monito a ritrovare una linea di condotta collettiva per ricostruire un rapporto più sano e rispettoso. Altrimenti rimarranno soltanto macerie e calcinacci.sarà in visione una interessanteche inquadra il fenomeno delle Migrazioni nel mondo contemporaneo nei suoi molteplici aspetti (storici, geografici, economici, sociali, ambientali, demografici). L'autore, Michel Mirabal, è un artista militante cubano, unanimemente apprezzato e riconosciuto tanto in patria, quanto a livello internazionale., nella Biblioteca Comunale, in scena le performances dicon lo spettacoloper iniziativa delParticolarmente originale lo sviluppo del lavoro, che gira intorno al concetto diQuanto è importante il luogo da cui proveniamo? E le storie che ci hanno raccontato durante l'infanzia?"quartiere San Valentino, lapropone unaelaborata in occasione delo provo avolare è la storia, irta di innumerevoli ostacoli, di un ragazzo di provincia che, come tanti, accarezza il sogno di diventare un artista.Ancoranella struttura dell', esito conclusivo deldal titolocondotto nei giorni precedenti da. Un'occasione unica per ladedicata a performer, attori, danzatori, cantanti e artisti di ogni genere.Una singolarechiude il cartellone di(ma rimarrà visibile al pubblico),. Si tratta dia cura del regista svizzeroIl lavoro racconta i cambiamenti causati dall'attività e dalloNella giornata di, altri 3 appuntamenti degni di particolare menzione.In collaborazione e con il sostegno dellapresso laFocusdi approfondimento sullaaperto ad operatori regionali, nazionali ed internazionali, critici e giornalisti specializzati, attori, studenti ed appassionati del settore.Per la, invece, presso l'va in scenaSul palcoa ciascun spettatore(quelli li conoscono tutti!)Infine, sempre nella serata dila Compagniapropone, dopo lunghi anni trascorsi come lavoratore in case di cura per anziani, riannoda infine i suoi mille ricordi, elaborando artisticamente iAncheil Festival propone al pubblico almeno quattro interessanti novità.Al, quartiere San Valentino, va in scenaSei personaggi alle prese con la nostalgia del passato,dei tempi migliori, cona creare una sorta diPresso l', invece, sarà la Compagnia ILa proporre uno spettacolo dal titolo(con repliche nei giorni 3 e 4 settembre). Trattasi di un percorso innovativo sul, uno dei più significativi della civiltà classica e occidentale, che conduce il pubblico ad affrontare con consapevolezza il cosiddettoPer la, semprepropone la performanceIl lavoro in questione è stato ilbiettivo, naturalmente, quello di promuovere la lettura espressiva a voce altasullo scenario deInfinequartiere Monticelli, esito finale dell'dal titoloIl riferimento è alche raccoglie una miriade di oggetti legati all'amore perduto. Perché in fondo ognuno di noi ha un amore rimasto nel cassetto.L'organizzazione del Festival comunica che biglietti e abbonamenti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, aperto al pubblico per tutta la durata del Festival. A causa di alcuni aggiustamenti dell'ultim'ora, attingendo puntuali informazioni presso il suddetto sportello, sul sito www.casteldeimondi.com o al numero di telefono 0883 290229.