Fiamme in uno stabile disabitato, il centro storico nel mirino dei vandali

Una coltre di fumo proveniente dall'interno di uno stabile disabitato in Larghetto Mastrosanto, una delle viuzze del centro storico adiacenti a Piazza Di Vagno, ha destato preoccupazione questa mattina tra i residenti della zona.Allarmati dal cattivo odore e dal fumo che proveniva dalla struttura abbandonata, i vicini hanno allertato i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale dopo aver tentato di spegnere il fuoco con gli strumenti di cui disponevanoUna volta sul posto, i pompieri sono riusciti in poco tempo a gestire la situazione e a spegnere le fiamme sprigionatesi da un cumulo di carta e foglie, verosimilmente appiccato appositamente da alcuni vandali.La zona di Larghetto Mastrosanto è una delle zone più fatiscenti della nostra città. In completo stato di abbandono, tempo fa ospitava la mostra "Il Pendio". Alcuni anni fa il presidente della Pro Loco Quadratum comunicò la scelta di spostare la manifestazione a causa dei problemi agli stabili che avrebbero potuto essere pericolosi per gli avventori. Nonostante la drastica decisione e la pubblica denuncia non è stato preso alcun provvedimento.