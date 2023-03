"Fiscalità e terzo settore": il 18 marzo alle 16:30 l'incontro informativo

Il 18 marzo 2023, alle ore 16,00, si svolgerà in Corato, presso il MAMA Ristolounge, in Corso Garibaldi n. 98, un incontro di approfondimento articolato in due sessioni, organizzato dalla LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PUGLIA - ODV.Nel corso della prima sessione, saranno affrontati i temi della fattura generica e dell'inesistenza delle operazioni, anche alla luce dell'attuale panorama giurisprudenziale.La seconda sessione, invece, sarà dedicata alla disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore e al ruolo degli enti associativi.La partecipazione è libera e gratuita.Introduce e modera il Dott. Domenico Rutigliano, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Studio commerciale SALENTINO - RUTIGLIANO.Relatori ed argomenti:I- Prima sessione.- Mario Malcangi, Avvocato penalista del Foro di Trani."La rilevanza penale delle fatture per operazioni inesistenti, tra onere della prova e indirizzi interpretativi'';- Gennaro Di Gennaro, Professore Titolare di Diritto Tributario presso la Scuola della Guardia di Finanza di Bari, Dottore di Ricerca, Abilitato Avvocato, Collaboratore Rivista della Guardia di Finanza e Panorama Tributario e Professionale - Roma."La fattura generica ed effetti sul versante tributario, tra prassi e giurisprudenza''.II- Seconda sessione.- Dott. Michele Introna, esperto fiscale e Terzo Settore presso il CSV, San Nicola di Bari.''Centri di servizio al volontariato : funzioni a sostegno del terzo settore'';- Avv. Matteo Silba, Vice Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia - ODV.''Il ruolo delle associazioni''.Ai partecipanti, al termine dell'evento, sarà rilasciato l'attestato di frequenza.