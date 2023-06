Fornitura libri di testo delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 2023/2024

Per accedere al beneficio, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, non potrà essere superiore a €10.632,94 ovvero a € 14.000,00 in caso di nuclei familiari con 3 o più figli.

L'ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall'ISEE corrente, con validità sei mesi, nei casi previsti dalla norma.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2023/2024.

La procedura sarà attiva in due successive finestre temporali come di seguito indicato:

1. prima finestra entro le ore 12:00 del 29 luglio 2023;

2. seconda finestra a partire dalle ore 12,00 del 4 settembre 2023 e fino alle ore 12,00 del 24 settembre 2023.

Si precisa che oltre tale termine il sistema non consentirà la trasmissione di ulteriori istanze.

Si sottolinea che anche per quest'anno scolastico l'Amministrazione Comunale ha scelto come modalità di erogazione del beneficio il buono libro digitale (sotto forma di codice) che sarà inviato al beneficiario tramite e-mail. Tuttavia, in caso di difficoltà a reperire i testi dalle librerie/cartolibrerie accreditate, sarà possibile richiedere il rimborso a condizione che venga presentata la ricevuta d'acquisto libri.

Per utilizzare il buono, il beneficiario dovrà semplicemente recarsi in una delle librerie/cartolibrerie che, a seguito di manifestazione d'interesse, verranno accreditate sul portale "Studio in Puglia" e comunicare il codice ricevuto via e-mail. L'incaricato della libreria/cartolibreria, previo accesso alla piattaforma "Studio in Puglia", verificherà (senza avere accesso ai dati personali) la validità del codice del buono libro e il relativo importo. Si specifica che l'elenco delle librerie/cartolibrerie accreditate è di prossima pubblicazione e sarà consultabile sul sito istituzionale dell'ente al seguente link: http://www.comune.corato.ba.it.

N.B. Il buono dovrà essere speso presso un unico esercente. Modifiche di classe e di indirizzo di studi intervenute dopo l'assegnazione delle quote pro-capite, da parte dei Comuni non saranno rilevanti i fini dell'importo del buono, che rimarrà invariato.

Sarà comunque possibile ricevere assistenza per la compilazione dell'istanza dall'Help Desk attivato dalla Regione, telefonicamente allo 080.8807404 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00), oppure scrivendo alla e-mail: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it o, infine, utilizzando lo strumento della "chat

on-line".

Si rende noto che la Regione Puglia con atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 175 del 20.06.2023, ha approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari della misura in oggetto denominata "Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2023/2024 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009".