Forum Giovani, oggi pomeriggio convocata l'assemblea

Il Forum Giovani di Corato convoca l'Assemblea per questo pomeriggio, alle ore 18,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il alle ore 19,00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, Piazza Marconi 12, per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:1. Approvazione verbale n. 4 - 19/05 c.a.;2. Resoconto eventi estivi;3. Raccolta proposte e programmazione per autunno e inverno;4. Intervento di Antonio Bucci sulla proposta "Scuola di Diritto";5. Aggiornamento sulla mozione di modifica del Regolamento Forum Giovani approvato con delibera C.C. n. 18 del 21.04.2015;6. Aggiornamento risorse economiche a disposizione del Forum Comunale;7. Varie ed Eventuali.