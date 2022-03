Domenica 27 marzo, in occasione della Giornata mondiale teatro - istituita nel 1962 - il Comune di Corato ha lanciato alcune iniziative, su tutte l'attivazione della nuova pagina Facebook del teatro comunale, aperta da un video speciale.L'attore coratinoha infatti interpretato un messaggio scritto dall'artista statunitense Peter Sellars, regista di spessore internazionale. Claudia Lerro, madrina del teatro comunale lo scorso anno, ha quindi ceduto l'ideale testimone" a Marzolla, che lo reggerà fino al 27 marzo 2023, quando si individuerà un altro protagonista della scena teatrale della città secondo quanto stabilito dall'amministrazione, in un'ottica di valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.«Il teatro riunisce e la Giornata Mondiale del yeatro è la celebrazione di questa volontà. Ri-unire, Ri-abitare, Ri-scoprire. Sono le direttrici della nostra azione culturale che vuole fare del teatro non solo un luogo da vivere, ma anche uno stile di vita a cui ispirarsi» ha commentato, assessore comunale alle politiche educative e culturali. «Il teatro come palestra dell'azione quotidiana, perché il teatro è vita. Questa giornata segna per noi un momento importante, perché vuole essere capolinea e ripartenza. Le diverse esperienze che in questo anno si sono fatte e si continueranno a fare "per" e "nel" nostro teatro, sono la concreta volontà di creare le condizioni per fare ed essere esperienza di teatro, per creare connessioni, per vivere dimensioni altre, per sentirsi parte di una collettività che vuole guardare oltre il tangibile e sognare in grande» ha aggiunto.«Così come lo scorso anno, questa volontà l'affidiamo ad una persona che possa rappresentarla attraverso la lettura. Da Claudia Lerro, madrina dell'anno 2021, sono felice, quest'anno, di passare il testimone a Tony Marzolla. Il suo sguardo, da sempre, mi ha restituito positività, volontà, voglia, determinazione. È quello che serve a noi, alla nostra Città, al nostro Teatro. Per questo lo ringrazio e gli auguro di rimanere sempre così: solare e libero» ha concluso l'assessore.