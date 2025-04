Giornata nazionale del Mare il Tattoli De Gasperi e la Settimana Blu 2025

Powered by

Straordinaria esperienza vissuta dagli studenti della primaria e della sec di I gr. del comprensivo Tattoli De Gasperi, che hanno trascorso una meravigliisa giornata nell'oasi Naturalistica e riserva naturale di Torre Guaceto nei pressi di Brindisi, aderendo alla Settimana del mare, celebrativa del sistema mare- costa, nonchè ad iniziative ed attività didattico/esperienziali con gli ufficiali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, la facolta di biologia dell'UNIBA, e le bravissime guide della Cooperativa Thalassia.Palestra e apprendimento sul campo, tra dune, passeggiate naturalistiche, beach clean up (pulizia di spiagge), riciclo e riuso, centro recupero tartarughe, volta a diffondere tra gli studenti la conoscenza e la consapevolezza del mare come scuola di vita e della nautica come opportunità, al fine di tutelare e preservare il patrimonio marino- costiero, i suoi eco-sistemi e le bio-diversità.Un particolare ringraziamento al Cap. Gabrieli della Capitaneria di porto di Brindisi e alla Guardia Costiera tutta, alla Guardia di Finanza, al rettore dell'UNIBA e al Direttore della facoltà di Biologia, alla Cooperativa Thalassia.