“Girls Voices” torna venerdì 24 marzo con “Le Nuvole”

La Rassegna "GIRLS – Voices" continua venerdì 24 marzo ore 20:30 con "Le Nuvole".L'intento del quintetto vocale femminile, è quello di rielaborare l'opera del cantautore italiano Fabrizio De Andrè in una prospettiva inusuale. La polifonia delle cinque voci femminili presenta la musica di De Andrè in un modo del tutto originale per dei brani di musica d'autore. I temi dei suoi testi poetici: l'amore, la morte, il potere, la guerra, le donne, il sacro, gli ultimi, l'anarchia, si uniscono così alla potenza ed all'armonia di cinque voci all'unisono.In apertura della serata, piccola parentesi relativa alla prevenzione dei tumori femminili a cura di LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale BAT.Ticket in vendita su https://www.diyticket.it/events/Musica/10747/le-nuvole , in oltre 45 mila punti nazionali Mooney e presso il Polo Museale di Trani. Il ticket ha un costo di €𝟏𝟓per posto unico.A conclusione dell'evento musicale, in collaborazione con le 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 ❞𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐢 𝐃𝐎𝐂 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞❞ e ❞𝐒𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥❜𝐨𝐥𝐢𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞❞ degustazioni enogastronomiche delle eccellenze del nostro territorio, nella Corte del Polo Museale.