Gli auguri della vigilia, in piazza è aria di Natale
Michela Miscioscia

La mattina della piazza si è trasformata nella mattina degli auguri nel tentativo di mantenere viva una tradizione che, ogni anno, si scontra con lo scorrere del tempo.Quella carica folkloristica della mattina della piazza, con gli inviti pieni di colore dei commercianti che invitavano all'acquisto delle primizie in sottofondo, è ormai un lontano ricordo che le nuove generazioni non possono più riconoscere.Ma a Corato la tradizione della mattina della vigilia resiste, trasformata in una occasione per scambiarsi gli auguri in piazza, per visitare presepi, per riscaldarsi dinanzi al braciere e assistere a qualche spettacolo all'aria aperta.Le note delle zampogne ci ricordano che è Natale e accompagnano l'inaugurazione del presepe cittadino ospitato a Palazzo di Città e realizzato, anche quest'anno, dagli studenti del Liceo Artistico.In chiesa matrice il concerto gospel dei Vox Libera Gospel ha riempito di emozioni il pubblico presente, scaldando con le sue note la fredda aria della vigilia.Per le strade i musicisti accompagnavano la passeggiata di quanti non hanno rinunciato alla tradizione, per visitare presepi e assistere alle danze in Piazza Sedile.Anche quest'anno il Natale è arrivato. Un po' in sordina ma sempre puntuale.