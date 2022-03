Gli studenti del liceo Oriani di Corato presentano una brochure multilingue sul vaso di Talos

Ieri pomeriggio a Palazzo Caputi momenti conclusivi per due progetti culturali che hanno coinvolto il Museo del Libro – Casa della Cultura - Biblioteca Comunale Pasquale Testini.Nella sala conferenze sono stati consegnati ad associazioni e scuole i circa 300 libri destinati a Ruvo di Puglia dalle Regione nell'ambito della campagna "Leggi come mangi" promossa dall'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia in collaborazione con il Coordinamento dei Poli biblio-museali di Puglia con l'obiettivo di sostenere l'editoria pugliese e promuovere la cultura del territorio.I libri, tutti pubblicati da editori pugliesi, sono stati affidati alla biblioteca con il compito di distribuirli in luoghi di studio o ricreazione come scuole, centri anziani e sedi di associazioni.Negli scorsi mesi il personale della biblioteca e i volontari del servizio civile hanno provveduto a individuare i destinatari e a effettuare suddivisione dei titoli per genere e per interesse.I volumi sono andati alla Comunità casa "Don Tonino Bello", all'Associazione "Granello di senape", alla Casa di riposo RSA "Maria Maddalena Spada", all'Associazione Etnie, all'Associazione "La Capagrossa" Coworking, alla Sala studio Forum Giovani, al Centro Minori Comunale, al Centro Minori Caritas, al Liceo Scientifico e Linguistico Statale "Orazio Tedone" e all'ITET "Tannoia".Nella sala espositiva del primo piano invece, "Museo del Libro-Casa della Cultura" e Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani di Corato" hanno presentato "Myths and Folklore: a Psychological and touristic re source" una brochure multilingue realizzata da alcuni studenti della II D (indirizzo linguistico) del liceo.Si tratta del risultato finale del laboratorio di formazione alternanza scuola-lavoro svolto da quattro studenti del liceo presso il Museo del Libro sotto la guida della Direttrice: una pubblicazione destinata a turisti e visitatori stranieri che illustra in 5 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) un percorso turistico-didattico sulla mostra "Talos, un gigante nella storia di Ruvo".Alla presentazione erano presenti l'assessora alle politiche di comunità Monica Filograno, la Dirigente scolastica del Liceo Oriani Tandoi Angela Adduci, la tutor del progetto Prof.ssa Michela De Scisciolo e la direttrice del Museo del Libro Teresa De Francesco.