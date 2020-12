Gli studenti della Cifarelli-Santarella creano un logo per la loro scuola

"Spazio alla creatività: un logo per la mia scuola. È questo l'incipit con cui l'IstitutoComprensivo Cifarelli-Santarella ha bandito un concorso rivolto agli alunni di classe quinta di Scuola Primaria "F. Cifarelli" e di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Santarella", con l'obiettivo di creare un logo identificativo dell'Istituto Comprensivo nella sua immagine pubblica e nell'identità sentita dagli alunni."In questo momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza da COVID-19 in atto, che ha limitato molte delle attività progettuali di ampliamento dell'offerta formativa, la Scuola ha voluto stimolare la creatività degli alunni dando spazio alla loro immaginazione, alla loro fantasia, alle loro competenze artistiche creando al contempo un'importante occasione per sottolineare e consolidare il senso di appartenenza alla Comunità Scolastica" ricordano dalla scuola.Il logo deve identificare e rappresentare l'Istituto Comprensivo e lo deve accompagnare in tutte le sue attività,garantendone riconoscibilità e visibilità.Nella valutazione degli elaborati prodotti dagli alunni saranno considerati, per esempio, l'originalità del logo, il valore estetico ed artistico, l'immediatezza comunicativa, la creatività dell'immagine, elementi che saranno attentamente valutati da un'apposita Commissione.Tra i componenti della Commissione giudicatrice è prevista la partecipazione di due esperti in arte grafica, per la cui individuazione, la Scuola, opererà nell'ottica del raccordo interistituzionale.A sottolineare l'importanza del concorso, le parole del Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione: "il concorso creativo di costruzione del logo della Scuola, oltre ad essere finalizzato a dare anche un'immagine grafica alla Scuola che la identifichi, costituisce occasione preziosa per rafforzare il nostro concetto di Scuola, una Scuola che sia laboratorio di progettualità, una Scuola che educhi i nostri alunni al "saper fare", permettendoloro di vivere esperienze formative costruttive, significative e condivise, una Scuola che ponga l'alunno al centroe lo renda protagonista attivo del suo processo di crescita, di istruzione e di formazione".